Comparse cercasi a Genova per serie tv, a Cornigliano casting per uomini e donne tra i 25 e i 55 anni

Genova. La casa di produzione Bartlebyfilm, per una importante serie televisiva prodotta da Bartlebyfilm, ricerca comparse, uomini e donne di tutte le età, dai 18 anni in su. La notizia viene rilanciata da Genova e Liguria Film Commission che assisterà la casa di produzione nello svolgimento del lavoro.

In particolare si cercano uomini e donne eleganti, di bella presenza, di età compresa tra i 25 e i 55 anni. Le riprese si svolgeranno indicativamente dal 4 marzo a metà aprile, a Genova e dintorni. La ricerca è rivolta ai soli residenti a Genova e provincia.

L’impegno richiesto è di 1 o 2 giorni di riprese. I casting si terranno i giorni 6 e 7 febbraio 2019, dalle ore 10 alle 18, presso Villa Bombrini, via Muratori 5, Genova Cornigliano.

Gli interessati dovranno essere muniti di documenti (carta d’identità) e codice fiscale. Per altre informazioni scrivere unicamente a : castingagenova@gmail.com. Nessuna informazione aggiuntiva sarà fornita per via telefonica.

Nel 2018 Bartlebyfilm ha prodotto il cortometraggio Walter Treppiedi di Elena Bouryka e, in produzione associata con Cattleya, le serie Suburra 2 e Zero Zero Zero, per le quali è anche produttore esecutivo, oltre al lungometraggio Io sono tempesta di Daniele Luchetti. La società è attualmente impegnata nello sviluppo e preparazione di diversi progetti tra cui il lungometraggio Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani.