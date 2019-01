Cogoleto. Un’automobile è finita fuori strada sul ponte che attraversa il torrente Lerone, sull’Aurelia, tra Arenzano e Cogoleto, ed è rimasta sospesa grazie ai guardrail.

L’incidente, spettacolare e che ha attirato immediatamente un gran numero di curiosi, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, se per la troppa velocità o per un malore del conducente. La persona alla guida è rimasta ferita in modo grave, con vari traumi, soccorsa dalla Croce rossa di Cogoleto, è stata portata all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.