Ciuccio, biberon, cremine & co: ecco il baby kit del Comune di Genova per i neonati 2019

Genova. Sono 4000 i “baby kit” che saranno consegnati in dono ai bambini nati in città nel 2019. L’iniziativa è stata presentata oggi a palazzo Tursi ed è voluta dal Comune di Genova e dall’Agenzia comunale per la famiglia con la collaborazione di 11 aziende private (Il mondo di Mirà come main sponsor e poi Mustela, Baby Vip Premamy, Giangiò, Happy, Helan, Illedy, Mam, Nappynat, Nuby, Typelovers).

Ai neonati e alle loro famiglie sarà consegnato un sacchetto con alcuni prodotti per l’accudimento adatti ai primi mesi di vita (biberon, ciuccio, bavaglino, creme e così via). Le famiglie residenti a Genova potranno richiedere il kit inviando una mail all’Agenzia comunale per la famiglia. Sarà poi possibile ritirarlo negli uffici del municipio più vicino.

“Il baby kit è un pensiero di ringraziamento alle famiglie residenti e un segno di speranza” dice Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia.