Genova. Ricco il weekend appena concluso in casa Basket Pegli.

Venerdì, importante vittoria dell’Under 20 in ottica playoff. Il collettivo guidato da coach Mario Conte supera tra le mure amiche il BVC Sanremo in una gara sempre condotta con ampio margine. Caduta interna invece per i 2006 di coach Daga contro i pari età della Scat.

Sabato ricco di impegni ed emozioni. Così come all’andata, il derby femminile Under 16 regala momenti di gioia e condivisione ed alla fine grande abbraccio anche con le minisharkerine. Agli Under 15 di coach Ambrosini servono 45’ per avere la meglio della formazione di Finale Ligure ma alla fine arriva il meritato successo. Cade in trasferta, invece l’Under 18 regionale in quel di Varazze, dove i padroni di casa conducono il match per quasi tutti i 40 minuti.

Terza vittoria consecutiva in Serie C Silver per i ragazzi di Marco Costa (nella foto). Ad arrendersi, al termine di un combattutissimo finale, è l’Aurora Chiavari. Classifica molto positiva e testa al prossimo impegno con Recco. Inizia bene il match con buone conclusioni vicino e lontano dal canestro, Chiavari fatica ma con un paio di bombe riesce a tenere; risultato 19-12 per Pegli. Secondo quarto molto combattuto Chiavari pressa e Putti in attacco mette in difficoltà la difesa di Pegli che fa fatica a contenerlo, si chiude la prima parte del match in sostanziale equilibrio 35-29 per Pegli. Terzo quarto dove Pegli parte a razzo con Bricchetto e Mozzone che continuano ad attaccare il canestro segnando e caricando di falli gli ospiti, punteggio che si allunga e Pegli che a metà quarto si trova a +15, match che sembra indirizzato ma (come domenica scorsa ad Ospedaletti…) una serie palle perse e distrazioni in difesa regalano un parziale di 12-0 per Chiavari e partita riaperta.

Ultimo quarto al cardiopalma con Chiavari “gasatissimo” che va a più 3, Pegli sembra aver smarrito lucidità in difesa e nei possessi, Marco Costa dalla panchina riesce a re-indirizzare i suoi che lottando e soffrendo tengono la partita a punti e ultimo minuto con Matteo Bricchetto e Matteo Zaio che segnano il vantaggio e il più 3 decisivo; punteggio finale reso più largo per i falli sul possesso di Pegli con i liberi realizzati sempre da M. Bricchetto e Bocchicchio. Pegli batte Chiavari 71-64.

Domenica si apre con la sfida mattutina Under 18 femminile. Devono cedere il passo le ragazze del Basket Pegli alle avversarie della Cestistica Spezzina al termine di una partita bella vibrante e dall’esito sempre incerto. La precisione al tiro dalla lunga distanza e l’esperienza, fanno alla fine la differenza per le ospiti, che alla fine mettono in fila otto triple.

Questo il commento di coach Torchia: “Va bene così, si è visto buon basket, si è giocato alla pari con una squadra che solo due anni fa era venuta a Pegli a passeggiare e che schiera delle 2000 nel roster della Serie A. Ottima prova delle sharkerine che lottano alla pari, pagando forse a caro prezzo qualche ingenuità di troppo. Domani return match, con un po’ di rotazioni, sperando che le nostre non siano appagate e abbiano voglia di vendere cara la pelle”.

Alle 14,30 ritrovano la vittoria gli Under 14 che superano, sfoggiando una prova di carattere ed intensità, il Basket Ventimiglia. Mentre, gli Under 16 Eccellenza si fermano al cospetto di una 5 Pari Torino più affamata e vogliosa di 2 punti.

I tabellini.

Serie C Silver

Basket Pegli-Aurora Basket Chiavari 71-64

Pegli: Mozzone A. 12, Penna 9, Zaio A. 10, Brichetto M. 20, Nsesih 6, Bochicchio 8, Brichetto S. 2, Ferro 2, Zaio M. 2, Grillo. All. Costa

Aurora Basket Chiavari: Andreani, Stefani 10, Messina 2 , Putti 18, Cerisola 10, Varrone 3, Barnini 8, Elia 7, Muzzi 7, Ravera, Curaci. All. Marenco

Under 18 femminile

Basket Pegli-Cestistica Spezzina 78-80

(Parziali: 24-18, 17-26, 22-23, 15-13)

Pegli: Torchia 6, Bruzzone 5, Monachello 2, Papiri 17, Ivaldi, Bisio 9, Pini 17, Brovia, Vigogna, Barberis 11, Ambrosi 2, Bertini 9