Chiese in Musica, tutto pronto per l’edizione 2019. Dal coro dei bimbi cinesi al Salone Nautico

Genova. Il primo appuntamento ospiterà un coro d’eccezione, formato da 33 bambini cinesi tra gli 8 e i 13 anni, appartenenti a tre importanti realtà musicali, il “Xi’an Qujiang first Primary school Little Rosefinch Children’s Chorus”, il “Sichuan jinsha school children’s Chorus” e il “Shanghai Leran Women Choir”. I bambini sono ospiti della citta di Genova grazie al Genoa International Music Youth Festival (GIMYF), un ciclo di appuntamenti di scambio culturale che porta orchestre e formazioni straniere a Genova non solo per esibirsi, ma anche per confrontarsi con la musica colta italiana e col bel canto. I bambini e i loro accompagnatori altresì visiteranno i punti maggiormente attrattivi e adatti alla loro età, tra cui l’Acquario, e faranno un giro del Porto in Navebus.

Il concerto di martedì 29 gennaio è il preludio della collaborazione tra il direttore d’orchestra Maestro Lorenzo Tazzieri, direttore artistico del Festival e la Rassegna Chiese in Musica (ideata dall’assessore al Turismo Paola Bordilli), che si afferma sempre più come una rassegna turistico-culturale.

Dopo l’esperienza maturata nel 2018, tale rassegna verrà quindi arricchita di un importante risvolto internazionale e, al contempo, manterrà la sua cadenza mensile e vedrà protagonisti, come lo scorso anno, cori genovesi, ensemble e solisti che si esibiranno in concerti di musica sacra nelle Chiese della città.

Dopo il concerto del 29 gennaio, la collaborazione tra i Comune e il Festival vedrà tre importanti momenti:

• La presenza, nell’edizione pasquale di Chiese in Musica, di un coro di bambini giordani accompagnati dal soprano Zeina Barhum, ambasciatrice giordana alla cultura. L’evento avrà il patrocinio della casa reale giordana e rappresentera l’occasione per fondare un momento di grande scambio turistico-culturale tra la città di Genova e la Giordania.

• Durante il Salone Nautico la rassegna ospiterà una delle più importanti orchestre dell’area mediorientale: l’Orchestra Nazionale del Libano, una delle compagini sinfoniche di maggior pregio specializzate sul repertorio vocale e sacro.

• Il terzo concerto si terrà nel periodo natalizio: sarà un momento particolare, molto suggestivo, perchè vedrà la presenza di tutti i partecipanti genovesi che aderiranno alla rassegna e che potranno esibirsi con ospiti del GIMYF: assieme daranno voce alla nostra città attraverso un grande concerto natalizio per chiudere l’edizione 2019 di Chiese in Musica.

«Sono molto contenta di come la rassegna, partita in collaborazione con la Curia genovese in occasione delle festività natalizie del 2017 e continuata mensilmente nel 2018, stia sempre più trovando consenso e soprattutto continui a implementarsi – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Genova Paola Bordilli – Sottolineo il costante appoggio e presenza, tra gli altri, del Conservatorio Niccolò Paganini e del Coro Femminile del Teatro Carlo Felice ai quali rivolgo un sentito ringraziamento. Mi piace ricordare come nel corso del 2018 si sono anche formati diversi ensemble tra solisti e musicisti i quali, grazie proprio a Chiese in Musica, si sono conosciuti e hanno deciso di dar vita a formazioni musicali. Un particolare accenno al M° Lorenzo Tazzieri, presidente di Associazione Internazionale Culture Unite (AICU) e direttore artistico del GIMYF e Alberto Macrì, docente del Liceo Musicale Pertini, uno dei più attivi partecipanti del 2018: con loro stiamo lavorando sull’internazionalizzazione della rassegna che aumenta così ulteriormente la valenza turistica contribuendo sempre più a portare visitatori nel nostro centro storico e in quegli scrigni di opere d’arte che sono le sue meravigliose chiese».

«Nella passata edizione abbiamo visto una bella presenza di persone nelle chiese, soddisfatte da momenti di ascolto, che favoriscono uno stare insieme pacato e un elevamento dello spirito – è il commento di Monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Genova – e ringrazio il Comune che ha voluto far proseguire l’iniziativa nel 2019».

«La cooperazione con “Chiese in Musica” e l’Assessorato al Turismo e al Commercio – aggiunge Lorenzo Tazzieri – si concretizza con l’organizzazione di tre concerti a carattere internazionale mettendo a frutto le relazioni già in essere dell’Associazione Internazionale Culture Unite (AICU) la cui missione fondamentale è la creazione e il perdurare di veri e propri ponti culturali, come già evidenziato con il Genoa International Music Youth Festival (GIMYF), nell’ottica di un continuo rilancio e internazionalizzazione della Città di Genova attraverso le forme di arte in musica».