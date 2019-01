Chiavari: si ribaltano con l’auto in autostrada, tre ragazzi al pronto soccorso

Chiavari. Vista la dinamica dell’incidente, il fatto che siano riusciti a uscire dal veicolo con le loro gambe, è di per sé un miracolo.

Questa notte, intorno alle 4.20, un’automobile con a bordo due ragazzi e una ragazza, si è ribaltata sulla A12 a circa due km dall’uscita di Chiavari (direzione Livorno), nella galleria Campodonico.

Sul posto sono intervenuti i militi del 118 (Croce Bianca di Rapallo e Croce Verde di Chiavari), con i vigili del fuoco di Rapallo supportati da quelli di Chiavari, per la messa in sicurezza del veicolo. Non risultano altri veicoli coinvolti.

I tre sono stati portati all’ospedale San Martino di Genova.