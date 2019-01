Ceranesi, nell’ambito dei lavori per il terzo valico un nuovo acquedotto per Livellato

Genova. Completato e consegnato all’ente gestore il nuovo acquedotto, a servizio del Comune di Ceranesi (Genova) per l’abitato di Livellato, come previsto nell’ambito del progetto del terzo valico dei Giovi.

Per la realizzazione del nuovo acquedotto, a cura di Cociv (general contractor per la progettazione e la realizzazione del terzo valico), sono state posate nuove tubazioni per circa 2.500 metri, e realizzata una nuova stazione di pompaggio adatta a garantire l’approvvigionamento della zona.

Il costo complessivo dell’intervento è stato di circa 1 milione di euro. Il nuovo impianto sarà di supporto a quello già esistente e garantirà la continuità di approvvigionamento idrico all’abitato del comune di Ceranesi nell’eventualità in cui si possano verificare problematiche idrogeologiche.