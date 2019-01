‘C’era una volta la cena’, la campagna di raccolta fonti per assistere bambini a rischio malnutrizione

Genova. Offrire assistenza concreta ai bambini a rischio malnutrizione a causa del disagio economico delle loro famiglie è la finalità principale della campagna di raccolta fondi “C’era una volta la cena” di Helpcode, ai nastri di partenza.

I fondi raccolti attraverso questa campagna hanno l’obiettivo di finanziare un progetto di “Assistenza ed Educazione Alimentare”, tramite un programma di “Cash and Voucher”, per garantire ai bambini bisognosi i mezzi per una sana e corretta alimentazione: ogni famiglia assistita riceverà, infatti, un codice che la collegherà a un supermercato, all’interno del quale verrà preselezionata una lista di prodotti salutari e idonei alla composizione familiare, selezionati dai nutrizionisti dell’Ospedale Gaslini di Genova. Le famiglie beneficiarie potranno recarsi nei supermercati convenzionati, scegliere gli alimenti necessari al proprio fabbisogno e, per pagare, presentare il codice ricevuto da Helpcode.

Helpcode opererà, inoltre, anche nelle scuole tramite laboratori educativi, formazione del personale, diffusione di strumenti informativi (libri, giochi, applicazioni) per promuovere una corretta educazione alimentare e prevenire la malnutrizione.

Per sostenere la campagna Helpcode, dal 20 gennaio al 3 febbraio è possibile effettuare una donazione inviando un sms o chiamando da rete fissa al numero solidale 45585.

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali; di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; e infine di 5 e 10 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.

La campagna “C’era una volta la cena” sarà veicolata sulle reti Mediaset, Sky e La7 e sostenuta da volti noti dello sport e dello spettacolo, tra cui in primis Claudia Gerini, testimonial storico di Helpcode Italia Onlus.

Infine, anche il mondo del calcio scenderà in campo per sostenere la campagna Helpcode, a cui dedicherà la prima giornata di ritorno del Campionato Serie A TIM, nelle gare del 19, 20 e 21 gennaio, con iniziative in tutti gli stadi italiani di serie A e appelli di raccolta fondi da parte delle squadre e degli allenatori.