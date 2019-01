Centro storico, spray urticante contro spacciatore. L’arresto dei carabinieri

Genova. Ieri, nel primo pomeriggio, in vico Pozzo, i carabinieri hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un uomo. Durante l’arresto è stato utilizzato lo spray urticante in dotazione.

Secondo quanto riportato dagli stessi carabinieri, il pusher, dopo aver ceduto in cambio di 20 euro una dose di stupefacente ad una donna, allo scopo di sottrarsi al controllo della pattuglia si scagliava contro i Carabinieri, che per fermarlo hanno fatto ricorso allo spay.

Lo spacciatore, identificato in un cittadino senegalese di 27 anni, è stato trovato con 60 euro, probabilmente derivanti dal traffico. Dopo la decontaminazione, ausiliata dai medici del 118, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio.