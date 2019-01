Centro storico, giornata di controlli per il ‘pattuglione’. 70 chili di alimentari sequestrati

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha effettuato ieri mattina un sevizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico cittadino, finalizzato all’identificazione delle persone sospette ed al contrasto dei reati in genere.

L’attività è stata coordinata dal Commissariato di Pré, che si è avvalso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova e delle Forze territoriali, oltre che di militari della Guardia di Finanza.

Durante il servizio, sono stati controllati 6 esercizi commerciali in Via di Pré, Via Gramsci e Piazzetta del Campo. In quest’ultimo in particolare, un bar alimentari a gestione senegalese, sono state riscontrate dal personale della ASL3 sopraggiunto gravi inadeguatezze e non conformità nella conservazione ed esposizione degli alimenti. Nel complesso, sono stati sequestrati circa 70 chili di prodotti alimentari tra pane, brioches, datteri ed olio d’oliva, che sono stati distrutti. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa di 2.000 euro.

Al termine del servizio, 30 le persone identificate e 12 i veicoli controllati, mentre altri 131 veicoli sono stati verificati con il sistema Mercurio.