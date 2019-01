Castelletto: acqua sospesa il 30 gennaio

Genova. Iren Acqua comunica che, per lavori di manutenzione alla rete idrica, il giorno mercoledì 30 gennaio, dalle 8 alle 18, sarà sospesa

l’erogazione idrica alle utenze allacciate in zona Castelletto.

Le vie coinvolte sono: via Mura del Castellaccio, via Asmara, passo Porta delle Chiappe, salita porta delle Chiappe, mura delle Chiappe, vico delle Chiappe, largo Giorgio Caproni.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente