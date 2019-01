Carrelli telecomandati sul ponte Morandi, chiusa Corso Perrone

Genova. Prove di carico sul moncone ovest di Ponte Morandi per definire tutti i dettagli necessari alle operazioni di demolizione del viadotto. Dalla tarda mattinata, infatti, saranno posizionati, sul lato ovest, gli SPMT Self Propeller Modular Trailer, i carrelli radiocomandati che vediamo nel video, mentre fanno le prove, che permetteranno di effettuare i test.

Si tratta di operazioni preliminari, che sono necessarie per definire le modalità per operare in sicurezza sul viadotto. Il Sindaco, commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, aveva infatti sottolineato che, prima della demolizione saranno necessarie opere di alleggerimento della struttura.

Opere che prevedono il posizionamento sul troncone del viadotto di mezzi necessari alla rimozione dei New Jersey, alla scarificazione dell’asfalto e allo smontaggio delle strutture, in vista del primo taglio che, secondo Bucci, dovrebbe essere previsto tra il 21 e il 24 gennaio.

Corso Perrone, quindi, resterà chiuso al transito, veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il civico 74 rosso e Via dei Laminatoi fino a cessate esigenze. La speranza, molto concreta, è che questi test si possano completare entro il fine settimana, per evitare complicazioni alla viabilità.