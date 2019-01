Carige, via libera alla richiesta concessione garanzia pubblica per 2 miliardi di nuove obbligazioni

Genova. Entro nel vivo il piano di rinascita di Banca Carige, dopo il decreto ministeriale che aveva sbloccato l’intervento pubblico per il salvataggio dell’istituto.

Banca Carige, infatti, comunica che, in seguito al positivo esito della valutazione della concessione della garanzia pubblica fino a massimi 3,0 miliardi di euro su obbligazioni di nuova emissione prevista dal Decreto Legge n. 1/2019, ha richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze il rilascio di suddetta garanzia per due emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di 2 miliardi di euro con durata rispettivamente di 12 e 18 mesi.

Tali emissioni saranno effettuate una volta completati gli adempimenti tecnici. La Banca si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione della ulteriore garanzia di 1 miliardo di euro, nell’ambito del massimale previsto dal suddetto decreto.