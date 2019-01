Carige, Toti: “Bene intervento governo, ma perché di notte?”, Bucci: “Testa della banca rimanga sul territorio”

Genova. “Bene che il Governo si interessi di Carige, male che lo faccia di notte, all’insaputa di tutti come se ci fossero emergenze di cui nessuno e’ stato informato. Ora serve chiarezza: Carige e’ e deve restare la banca del territorio con testa e cuore a Genova. Nessuno pensi di utilizzare questo

momento di crisi per spogliare la regione di questo bene prezioso”. Lo ha detto oggi il governatore ligure Giovanni Toti parlando dell’intervento del Governo su Carige a margine della riapertura della strada di San Carlo di Cese.

Per il sindaco di Genova Marco Bucci “è importante che la testa della banca resti sul territorio”. “Sono contento che il Governo se ne stia occupando” ma “la testa pensante” dei vertici di banca Carige “e’ importante che sia nel territorio”.

“Parliamo chiaro – ha aggiunto – la banca del territorio e’ una cosa importante. Se poi in passato qualcuno ha gestito male le banche del territorio non e’ buon motivo per non averle. E’ opportuno che i cittadini abbiamo una banca di riferimento e che questa banca aiuti la citta’ a svilupparsi e l’economia locale e noi vogliamo aver questi mezzi. Questo serve alla citta’ e a tutta la Liguria. Sono due cose sulle quali non possiamo mollare – ha concluso – Tutto il resto e’ discutibile”.