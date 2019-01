Carige: commissari incontrano Fondo Interbancario

Genova. Giornata romana per i tre commissari straordinari di Banca Carige: Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener incontreranno il Fondo interbancario per chiedere la revisione delle condizioni del prestito subordinato da 320 milioni di euro sottoscritto a fine novembre.

Il problema è che il tasso è salito al 16% dopo lo stop all’aumento di capitale da 400 milioni di euro per l’astensione della famiglia Malacalza, azionista di riferimento dell’istituto genovese (27,5% del capitale).

Malacalza comunque in questi giorni ha dichiarato di essere disponibile a valutare la ricapitalizzazione dell’istituto a condizione vengano forniti “a tutti gli azionisti i necessari elementi conoscitivi e valutativi utili per potersi consapevolmente esprimere, e potere assumere decisioni anche in ordine alla sottoscrizione”.