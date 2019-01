Carige, Bertorello e Remuzzi (Lega): “Fondamentale tutelare dipendenti e piccoli risparmiatori”

Genova. “Banca Carige è fondamentale per l’economia della città e della regione. L’istituto di credito è da oltre cinquecento anni al fianco dei cittadini genovesi e svolge un ruolo importante per i piccoli imprenditori e lo sviluppo delle aziende liguri”. Lo dichiarano Federico Bertorello, consigliere della Lega delegato agli Affari Legali del Comune e Luca Remuzzi, consigliere della Lega e presidente della Commissione “Sviluppo Economico” del Comune.

“Difendere la salvaguardia dell’istituto di credito – continuano i consiglieri – è imperativo per tutelare i piccoli risparmiatori e il posto di lavoro dei dipendenti. Banca Carige non rappresenta esclusivamente un fulcro economico a livello locale, ma anche a livello nazionale. Con oltre 500 sportelli diffusi in diverse regioni italiane, la banca è diventata un volano importante per l’economia e un patrimonio irrinunciabile dell’intero Paese”.

“Come amministratori locali daremo tutto il nostro appoggio alla regione e al governo per salvaguardare l’istituto di credito. Siamo fiduciosi che il lavoro congiunto con il viceministro Edoardo Rixi, in prima linea, e con l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, possa portare a una soluzione concreta”.