Campomorone, macchina si ribalta in mezzo alla strada. Illesa la conducente

Genova. Stamane, poco dopo le 10.30, i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti a Campomorone in via Primo Cavalieri, per incidente stradale.

Una donna, probabilmente a causa di una distrazione, ha urtato una vettura parcheggiata finendo la sua corsa su un fianco. La persona è uscita autonomamente.

I pompieri hanno rimesso la vettura sulle ruote e l’hanno posta in sicurezza. I militi del 118 hanno assistito la conducente.