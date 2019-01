Camogli, assegnata gestione del ‘Semaforo Nuovo’. Recupero e valorizzazione high-tech

Proseguono le aggiudicazioni dell’ultimo bando di gara “Valore Paese Fari” per affidare in concessione i fari e gli edifici costieri di proprietà dello Stato.

L’Agenzia ha assegnato il faro di Camogli, nel parco di Portofino in provincia di Genova, alla società New Fari S.r.L che investirà 593 mila euro per la riqualificazione e lo gestirà per 29 anni.

Il progetto di recupero proposto si chiama “Semaforo Nuovo Experience” e assicurerà la valorizzazione della struttura secondo un modello ricettivo high-tech in cui sono previste oltre a molteplici attività turistico-ricreative anche attività didattiche, sportive, socio culturali e di scoperta del territorio.

Il recupero di questo suggestivo edificio, non più utilizzato da tempo, permetterà inoltre alla collettività di godere al meglio del Parco di Portofino che con i suoi 80 km di sentieri segnati è un vero paradiso per tutti gli amanti dell’escursionismo.