Camera di Commercio, via alle 8 assunzioni per Ponte Morandi. Servono sei impiegati e due funzionari

Genova. Sono in tutto otto le assunzioni a tempo determinato (al massimo fino al 31/12/19) che la Camera di Commercio di Genova potrà effettuare, in deroga alla normativa vigente per la pubblica amministazione, grazie al decreto Genova. Si tratta infatti di attività legate alle conseguenze del crollo del Ponte Morandi, e in particolare all’istruttoria delle domande di indennizzo che le imprese potranno presentare agli sportelli camerali a partire dal 15 gennaio.

Le assunzioni che la Camera di Commercio può effettuare secondo il decreto Genova sono otto, di cui due per funzionari laureati (categoria D) e sei per impiegati diplomati (categoria C). Per la copertura degli otto posti la Camera di Commercio attinge alle graduatorie di concorsi precedenti e ne bandisce due nuovi, con procedure semplificate come prevede il decreto Genova. Quasi tutti i posti verranno coperti con i nuovi bandi: sei di categoria C e uno di categoria D.

Per l’assunzione dei diplomati farà punteggio anche il possesso di una laurea in discipline economiche, visto che i nuovi impiegati dovranno destreggiarsi fra scritture contabili e analisi di bilancio. I candidati dovranno scegliere se partecipare ad uno o all’altro bando.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per lunedì 21 gennaio alle ore 12 e la Camera di Commercio conta di poter assumere i nuovi addetti entro febbraio. Ecco il link al bando.