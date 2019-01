Calderina difettosa, allarme per una famiglia a Sampierdarena: bambini fuori pericolo

Genova. L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino: una famiglia residente in via Palazzo della Fortezza a Sampierdarena ha chiamato i soccorsi dopo che alcuni componenti avevano iniziato a sentirsi male e la madre aveva già deciso di andare al pronto soccorso del Villa Scassi: avevano subito immaginato che la ragione di quei malori potesse essere qualcosa che avevano mangiato o respirato.

Sono intervenuti quindi vigili del fuoco e personale del 118 che hanno accertato il malfunzionamento di una calderina.

Dei componenti della famiglia, madre, padre e tre figli solo la donna è risultata in condizioni serie ed è stata trasferita dal villa Scassi all’ospedale San Martino per essere sottoposta a trattamento in camera iperbarica.