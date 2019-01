Serra Riccò. Il Busalla si aggiudica (2-1) il confronto con il Ventimiglia, portando a casa tre punti importanti.

“Sul 2-0 (ndr, doppietta di Compagnone, su rigore) a nostro favore e dopo aver avuto e sprecato la possibilità di segnare quattro/cinque goal, abbiamo subito la rete del Ventimiglia (Daddi) patendo, oltre ogni limite, il finale di gara, con i frontalieri ridotti in nove uomini – afferma mister Gianfranco Cannistrà – è stato determinante il nostro portiere Carlucci, che in pieno extra time ha salvato il risultato, compiendo un’autentica prodezza su Galiera”.

La disamina del match di mister Cannistrà, si sofferma sull’episodio finale del match, che ha permesso al suo Busalla di incamerare un successo fondamentale: “Carlucci è stato davvero molto bravo, sarebbe stato ingiusto non vincere una gara come quella odierna – eravamo in piena emergenza con Velastegui e ben otto Juniores in panchina, ma non abbiamo cercato alibi di sorta, gettando il cuore oltre l’ostacolo…”.

Tra le note positive della partita, l’esordio del giovane esterno sinistro (classe 2001) Lorenzo Guzzi, l’ennesimo giovane lanciato, sotto la tua guida, in prima squadra…

“Guzzi ha giocato molto bene – conclude Cannistrà – sostituendo Piccardo, la sua prova è stata convincente e sono molto soddisfatto”.