Busalla, Gianfranco Cannistrà:”Non siamo stati cinici nel concretizzare le numerose occasioni”

Genova. Busalla e Alassio si dividono la posta al termine di un match ricco di goal, terminat0 3-3.

Al termine della gara abbiamo raccolto il commento di mister Gianfranco Cannistrà.

“E’ stata una partita dove siamo andati sempre in vantaggio, non sfruttando, nel secondo tempo, tre/quattro palle goal, arrivate grazie alla mole di gioco che ci ha messo in condizione di poter chiudere il match, prendendo, invece, il pareggio su nostro errore difensivo”.

“Sull’atteggiamento e l’approccio alla partita non ho nulla da rimproverare ai ragazzi – continua Cannistrà – anche se era una partita che doveva finire 5-2 ed invece si è conclusa sul 3-3 … Purtroppo nelle ultime partite creiamo tanto ma concretizziamo poco ed al minimo errore veniamo castigati… bisogna cercare di migliorare…”.