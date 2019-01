Burrasca, sessanta interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la città. Un volo dirottato su Pisa

Genova. Centinaia di chiamate o oltre 60 interventi da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco di Genova, ma per fortuna nessun danno particolarmente grave a cose e persone.

Anche un volo di linea è stato dirottato: l’aereo proveniente da Roma, con atterraggio al Colombo previsto per le 14,20, è stato deviato presso lo scalo di Pisa.

Questo il bilancio della burrasca che ha caratterizzato la giornata di oggi: raffiche di vento molto forte che hanno raggiunto anche i 140 chilometri all’ora sulle alture genovesi.

Molti gli interventi per mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti, ma non solo: vetri rotti, calcinacci e infissi colpiti da violente raffiche di vento caldo, il favonio.

Nelle prossime ore il fenomeno dovrebbe attenuarsi, con un conseguente calo delle temperature. Venerdì potrebbe tornare una forte ventilazione da sud: un passaggio che, terminato, potrebbe aprire le porte al gelo proveniente da nord.