Borzoli senz’acqua, Iren: “Ripristino in serata”

Genova. Sono molti i caseggiati rimasti senz’acqua, da questa mattina, nella zona attorno a via Borzoli per per un guasto che si è verificato in mattinata e che ha costretto Iren Acqua a interrompere la fornitura.

Le strade interessate sono

• Via Borzoli, fino all’altezza del civ. 41

• Via VIII società case

• Via Leonardi

• Via Pier Domenico Da Bissone

• Via Priano, fino all’altezza del civ. 4

Iren, comunque, assicura che il ripristino del regolare servizio avverrà, salvo imprevisti, nella serata.