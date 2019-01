BIC Genova, mai in discussione il successo sul Rimini

Chiavari. Seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B Fipic di basket in carrozzina.

Vittoria del BIC Genova che batte un Rimini rimaneggiato e tecnicamente impotente, considerata la solidità del gruppo genovese. Partita che si mette subito sul binario giusto per i locali, con un primo quarto chiuso sopra di 7 ed un allungo decisivo nel secondo che chiude di fatto l’incontro.

Successo meritato ed importante per il BIC Genova, che era bisognoso dei 2 punti per mantenere il secondo posto in classifica. La Laumas Parma vince ancora e si tiene a debita distanza grazie al successo sul Torino, squadra che ospiterà i genovesi nella prossima gara di campionato, in programma sabato 2 febbraio.

Il tabellino:

BIC Genova – Rimini 69-40

(Parziali: 18-11, 15-6, 22-13, 14-10)

BIC Genova: Tomasi 10, Bergan 4, Valli 2, Fiorino 6, Carbone 4, Federici, Filotto, Amasio 29, Castellani 4, Puppo 12. All. Amasio.

Rimini: Camorani, Acquarelli 13, Raik 12, Di Pietro, Martinini 11, Storoni 2, Gardini 2.