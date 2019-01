Chiavari. Prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B Fipic. Sconfitta per i ragazzi del BIC Genova, che escono a testa alta dopo un partita tiratissima terminata 51-58 a favore della corazzata Parma, la quale ora vede sempre più vicina la Serie A.

Partita in salita per i genovesi che chiudono il primo quarto in svantaggio di 5 punti, ma nessuno si dà per vinto ed iniziano a macinare gioco e punti ribattendo colpo su colpo a Parma, che può solo contenere. Sotto di 4 punti al termine del secondo quarto, il terzo tempo Genova lo gioca senza paura e riesce ad arrivare ad solo un punto di distanza.

Decisivo l’ultimo quarto, nel quale Parma riesce ad allungare nuovamente conquistando 2 punti importantissimi in chiave promozione.

Applausi per il BIC Genova che esce dal campo consapevole dell’ottima prova messa in mostra e del gruppo ancora una volta unito e compatto. Servono punti per mantenere il secondo posto in classifica e certamente dovranno essere guadagnati nella prossima gara di campionato che il BIC giocherà ancora in casa a Chiavari presso il Centro Acquarone, sabato 26 gennaio alle ore 18 contro Rimini.

Il tabellino

BIC Genova – Laumas Parma 51-58

(Parziali: 15-20, 11-10, 14-10, 11-18)

BIC Genova: Valli, Fiorino 6, Carbone 3, Amasio 30, Puppo 7, Tomasi 5, Federici, Castellani, Dal Toè. All. Amasio.

Laumas Parma: Stravinskas 10, Malagone 8, Reggio 18, Rovatti, Allegretti2, Prada, Rovina, Fagioli 6, Biazzi, Ahmethodzic 14. All. Riva.