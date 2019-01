Bavari, via Montelungo discarica a cielo aperto. Lo ‘zetto’ praticamente sulla strada

Genova. Slarghi di sosta invasi da camionate di zetto e spazzatura abbandonata ovunque. Questo il triste spettacolo che offre via Montelungo, la strada che college Bavari con Sant’Eusebio che attraversa il bosco dietro al monte omonimo.

Diverse le segnalazioni arrivate in redazione in questi giorni: nelle scorse notti, e soprattutto durante le festività, sono state molteplici le nuove ‘discariche’ comparse come funghi lungo questo tracciato, complice la poca frequentazione notturna.

In particolare, come testimoniato dalla foto, uno ‘scarico’ dei giorni scorsi ha quasi invaso la carreggiata stessa, in maniera plateale, e che da il metro della criminale abitudine a riversare in luoghi pubblici ciò che andrebbe stoccato con procedure specifiche.

Un problema, purtroppo, non nuovo per la zona, i cui boschi limitrofi raccolgono da anni carcasse di auto e moto, e ingombranti di ogni tipo, come le decine di bombole di gas che giacciono a pochi metri dalla strada sull’attacco del sentiero che porta al Picco di Bavari.