Bandiere a mezz’asta per la morte del sindaco di Danzica, la proposta arriva dall’opposizione a Tursi

Genova. Il gruppo consiliare della lista Crivello, all’opposizione a Tursi, ha richiesto formalmente, come gruppo, alla presidenza del consiglio comunale, che anche Genova possa esporre presso gli edifici comunali le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per la morte di Pawel Adamowicz.

Il sindaco della città polacca di Danzica, 53 anni, è morto ieri dopo essere stato pugnalato al cuore da un facinoroso durante un evento di beneficenza.

Adamovicz è stato per anni impegnato a difesa dei diritti umani e civili, simbolo per una politica di tolleranza e pluralista, oltre che un vero europeista. Cresciuto politicamente sotto Solidarnosc, è stato tra i promotori del “Global Parlament of Mayors,” associazione di città impegnate per lo sviluppo urbano, orientato al dialogo e all’incontro fra culture diverse.