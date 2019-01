Genova. Pokerissimo (5-1) del Baiardo in casa del Rapallo.

I “draghetti” si portano al nono posto in classifica con 21 punti, fuori dalla zona play out, per la gioia del suo cannoniere principe, Matteo Battaglia.

“Abbiamo dominato la partita – attacca Battaglia – esprimendoci al meglio. Siamo entrati in campo con il piglio giusto, giocando un grande partita, gestendo la gara a nostro piacimento”.

“Dobbiamo continuare ad esprimerci a questi livelli – continua Battaglia – per noi sono i primi tre punti conquistati fuori casa, il nostro obiettivo è quello di andare ad occupare la parte sinistra della classifica. Siamo molto contenti della prestazione odierna, non dobbiamo pensare di avere risolto tutti i nostri problemi, ma continuare a lavorare con grande impegno”.