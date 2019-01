Autostrade, code e rallentamenti in direzione Genova. Veicolo in avaria in A7

Genova. Consueta mattinata di rallentamenti sul nodo autostradale genovese, con le principali tratte in ingresso nel capoluogo caratterizzate da code e congestionamenti.

Sulla A7, in direzione Genova, una coda di qualche chilometro si è formata a seguito dell’avaria di un mezzo pesante, che si è fermato in carreggiata. Al momento i tecnici di Autostrada per l’Italia stanno ‘spostando’ il tir. Si procede a passo d’uomo.

Code anche in A10, con i purtroppo classici rallentamenti in uscita al casello di Genova Aeroporto. Traffico invece scorrevole sulla A12 e sulla A26.