Autostrada, buche in A12 tra Nervi e Genova Est, riparazione in corso. Qualche rallentamento

Genova. Un piccolo intervento è in corso in questo momento sulla A12, in direzione Genova, tra i caselli di Nervi e Genova Est.

In giornata, infatti, si sono aperte un paio di buche sul manto stradale, aggravate dalle avverse condizioni atmosferiche.

Sul posto i tecnici di Autostrade per l’Italia che stanno provvedendo al ripristino. La circolazione è stata interrotta per qualche minuto, grazie alla scorta della polizia stradale. Ora è ripresa, anche se si segnala qualche piccolo rallentamento