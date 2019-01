Aurora e Giacomo Nosei in Nazionale

Soddisfazione doppia in casa Nosei per la convocazione di Aurora e Giacomo in maglia azzurra. I due giovani atleti liguri sono stati convocati nelle rispettive nazionali under 12 e under 14 che rappresenteranno l’Italia nella fase di qualificazione della Winter Cup, trofeo internazionale inaugurato nel 1977, con ai nastri di partenza per l’edizione 2019 ben 188 nazioni.

I due fratelli Nosei, Aurora tesserata per il CT Lerici e Giacomo, che gioca per il TC S.Margherita Ligure, scenderanno in campo fra pochi giorni.

Aurora infatti, assieme a Francesca De Matteo e Greta Petrino, giocherà dal 23gennaio a Kiev in Ucraina, mentre Giacomo, con i compagni Filippo Mazzola e Andrea Meduri, agli ordini del capitano Thomas Tenconi, tecnico nazionale, difenderà il tricolore dal 28 gennaio in Friuli, a Ronchi dei Legionari.