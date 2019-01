Aster, al lavoro per lo sfalcio in Valpolcevera. Sono 290 km di strade da pulire

Genova. A seguito di indicazione della Civica Amministrazione e di convenzione con AMIU , A.S.Ter ha preso in carico l’attività di sfalcio stradale di strade, marciapiedi e scalinate in tutto il Municipio V Valpolcevera ed in una parte del Municipio VI Medio Ponente, nella zona di Cornigliano.

La lunghezza totale delle strade interessate è di 290 Km e l’attività è stata programmata sulla base di elenchi forniti da AMIU , in base a priorità concordate con i Municipi interessati.

Una prima fase, per una lunghezza di Km 120 è iniziata il 15 ottobre ed è stata ultimata prima

delle feste natalizie. Una seconda fase, per una lunghezza di Km 170, è stata avviata il 3 dicembre e lo stato di avanzamento ad oggi è del 24%. Si prevede l’ultimazione entro la fine del mese di febbraio.

I programmi iniziali sono stati implementati in corso d’opera, a seguito di segnalazioni

ricevute dai Municipi e dalla cittadinanza. Questa attività assume anche carattere sperimentale, a fronte dell’intendimento della Civica Amministrazione di affidare per il 2019 ad A.S.Ter. lo sfalcio stradale in tutto il territorio cittadino.