Autostrade pagherà il nuovo ponte. L’annuncio del ministro Toninelli su Twitter

Genova. Aspi ha comunicato al commissario per la ricostruzione Marco Bucci l’impegno a pagare il nuovo ponte, gli immobili per gli sfollati e le imprese. A comunicarlo il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli su il suo profilo Twitter questo pomeriggio: “Pagherà quanto ha distrutto con il crollo”.

A stretto giro rispetto a quell’informale annuncio social, il gruppo, in realtà pubblica sul sito corporate un comunicato stampa di precisazione: “In relazione alle dichiarazioni del Ministro Toninelli circa la comunicazione inviata da Autostrade per l’Italia al Commissario Bucci sulle risorse per il Ponte Morandi, la società conferma di aver risposto alla richiesta di fondi da parte del Commissario, esprimendo riserve sugli importi richiesti, proponendo le modalità di erogazione degli stessi e, ricevuto un riscontro da parte del Commissario, riservandosi di portare all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del prossimo 17 gennaio le suddette modalità”.

Il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci aveva annunciato, lo scorso 20 dicembre, l’invio della cosiddetta “lettera fondi” quella, cioè, con cui chiedeva ad Aspi di versare oltre 400 milioni di euro più iva. La costruzione del nuovo viadotto costerà 220 milioni di euro, 20 sono previsti per la demolizione, altri 72 milioni per gli indennizzi agli sfollati, per citare alcune voci di spesa.

Martedì scorso, non a caso, Bucci aveva rassicurato il comitato degli sfollati di ponte Morandi sull’arrivo imminente dei soldi da parte di Autostrade alla struttura commissariale, che poi li dovrà “girare” ai proprietari delle case e agli inquilini.