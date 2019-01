Seconda giornata di campionato in Serie B maschile e seconda vittoria per la Rari Nantes Arenzano che strapazza l’Imperia a domicilio per 4-13. Avvio grintoso dei ponentini che vanno avanti, ma vengono prontamente rimontati e superati già nel primo quarto con i biancoverdi che vanno sul 2-4. Nel secondo periodo gli arenzanesi sprintano e vanno al riposo lungo sul 2-8 ipotecando la vittoria finale. Non c’è partita anche nel prosieguo della gara i genovesi scappano e si prendono la vittoria arrotondando nel terzo quarto mentre l’ultimo periodo è di amministrazione con ampio turn over da entrambe le sponde. Conferma comunque per la verve offensiva dei biancoverdi.

Prima vittoria invece per la Locatelli, sconfitta all’esordio proprio ad Arenzano. Contro Vigevano i liguri giocano una gara difficile andando sotto nel primo quarto, ribaltandola nel secondo fino al 3-1, ma subendo il ritorno dei lombardi che costringe le squadre a giocarsi il tutto per tutto all’ultimo periodo al quale le squadre giungono appaiate sul 4-4. Sono i genovesi a dimostrarsi più cinici e preparati andando a trovare un 2-0 che permette loro di imporsi per 6-4.

Vince anche Rapallo che si aggiudica il derby interno contro Sestri e scavalca proprio i cugini salendo a quota 4 punti. Gara molto equilibrata con i tempi centrali decisivi. Infatti dopo il pari in avvio, arriva un 2-0, 2-1 che consente ai gialloblù di allungare. La rete in avvio di ultimo quarto consente ai ruentini di amministrare fino alla fine e vince 6-3.

Infine va ko a La Spezia il Chiavari che non riesce a spuntarla contro la forte squadra spezzina nonostante una partita giocata con grande personalità. A decidere l’esito finale è soprattutto l’approccio alla gara che i lericini fanno alla grande andando sul 4-1. Nel secondo quarto i genovesi provano a rifarsi sotto, ma Lerici risponde agli attacchi mantenendo le distanze. Solo un gol nel terzo quarto consente ai chiavaresi di arrivare sul -2 all’ultimo periodo, ma ancora una volta la squadra di casa non abbassa la guardia e mantiene i due gol di differenza chiudendo 8-6.

Nel prossimo turno come accadrà spesso in stagione sarà tempo di derby fra Arenzano e Rapallo e Sestri e Chiavari, mentre la Locatelli sarà di scena a Firenze.