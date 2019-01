Antiqua, domani taglio del nastro e vernissage. Presenti 47 espositori, fino al 3 febbraio

Genova. Saranno le musiche di Niccolò Paganini e di Camillo Sivori a dare il benvenuto domani, venerdì 25 gennaio alle 18.30, agli oltre quattrocento invitati all’inaugurazione di Antiqua 2019, la mostra mercato di arte antica in programma ai Magazzini del Cotone del Porto Antico dal 26 gennaio al 3 febbraio. Nel foyer Maestrale il quartetto Paganini-Sivori del Teatro Carlo Felice, formato da formato da Eliano Calamaro, violino, Debora Tedeschi, viola e violino, Alberto Pisani, violoncello e Silvia Groppo, chitarra. Il programma prevede l’esecuzione di cinque brani, un minuetto e un minuetto scherzo, una sonata con variazioni per violino con accompagnamento di viola, violoncello e chitarra da quartetti di Niccolò Paganini e un allegro, con arrangiamento di Giulio Odero, dalle “Follie Spagnole” di Camillo Sivori.

Dopo il taglio del nastro, alla presenza del vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale, dell’assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo, degli assessori del Comune di Genova, alla cultura Barbara Grosso, e al commercio e turismo, Paola Bordilli, del sovrintendente del Teatro Carlo Felice Maurizio Roi, e del soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Vincenzo Tinè, avrà inizio la visita alla manifestazione con il presidente di Porto Antico di Genova Spa Giorgio Mosci e dal responsabile di Antiqua Rino Surace.

Quarantasette gli espositori presenti e due le mostre collaterali, “Il Teatro viaggia nel tempo” con una selezione di preziosi costumi e locandine d’epoca a ripercorrere la storia del Carlo Felice e “I tesori nascosti dei Musei di Genova”, una selezione di sette pezzi di elevatissimo livello qualitativo, poco conosciuti dal grande pubblico, provenienti dalle collezioni dei Musei civici.

Antiqua sarà aperta al pubblico da sabato 26 gennaio a domenica 3 febbraio, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20, nel fine settimana dalle 10 alle 20. Il biglietto d’ingresso costa 12 Euro, ridotto 8 Euro. Il CIV Porto Antico Village propone pacchetti aperitivo/pranzo o cena e visita della mostra acquistabili sul sito di Porto Antico Village .

Possono usufruire del biglietto ridotto, tra gli altri, i soci del Touring Club Italiano, i clienti di Feltrinelli titolari di Cartapiù e Multipiù e gli abbonati a “Vivere la casa in campagna”. Sconti reciproci per la mostra “Paganini Rockstar” in corso a Palazzo Ducale; gli abbonati del Teatro Carlo Felice e i possessori di biglietti della stagione 2018-2019 del Teatro possono acquistare il biglietto scontato per l’ingresso ad Antiqua, biglietto scontato per le rappresentazioni della Bella Addormentata o del Simon Boccanegra riservato ai possessori del biglietto o della tessera di Antiqua.