Ancora vernice rossa sulla sede di Casapound, rivendicata da Genova antifascista

Genova. Ancora vernice rossa sulla sede di Casapound in via Montevideo. L’episodio si aggiunge ad almeno un’altra decina di azioni simili.

L’azione è stata rivendicata dal collettivo Genova Antifascista: “Siamo ostinati. Siamo tenaci, siamo uniti. Forti nelle nostre convinzioni e nelle nostre idee” – si legge sulla pagina facebook di Genova antifascista – i fascisti non avranno mai tregua nella nostra città. Non ci fermeremo mai”.

.

Per i militanti di Genova antifascista “i rigurgiti nazionalpopulisti stanno attraversando tutta l’Europa, forieri di politiche razziste e classiste, portatori di morte come la recente cronaca da Danzica – Perché gli infami agiscono sempre con le lame e alle spalle. Non abbassiamo la testa, non abbassiamo la guardia, svegliamoci dall’incubo, reagiamo”.