Ancora un tir in Sopraelevata: si attende il posizionamento dei dissuasori

Genova. Ancora un tir in sopraelevata questa mattina.

Il mezzo pesante probabilmente proveniente dalla A7 è entrato sulla Aldo Moro direttamente dall’autostrada evitando così i dissuasori che il Comune di Genova sta collocando agli accessi della sopraelevata proprio per evitare il transito dei mezzi pesanti.

Il primo ‘limitatore di sagoma’ è stato collocato nei giorni scorsi sulla rampa di via Milano. Dopo una mozione in merito presentata dalla Lega, il vicesindaco Stefano Balleari ha fatto sapere che in questi giorni sarà messo a punto il cronoprogramma per il montaggio degli altri.