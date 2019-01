Anas, lavori sulla Aurelia tra Recco e Sori e in Val Fontanabuona: ecco cosa succede

Genova. Programmati i lavori su alcune strade gestite da Anas in provincia di Genova.

Inoltre, per consentire all’Ente richiedente la prosecuzione degli interventi di adeguamento del gasdotto lungo la statale 1 “Via Aurelia”, da lunedì 14 gennaio e fino al 12 aprile sarà istituito il senso unico alternato in tratti saltuari tra Recco e Sori, in provincia di Genova.

Infine, da lunedì 14 gennaio sarà istituito il senso unico alternato anche sulla statale 225 “della Fontanabuona”, in tratti saltuari fra i comuni di Gattorna e Ferrada di Moconesi, in provincia di Genova. In questo caso la limitazione consentirà gli interventi di ripristino della condotta fognaria e sarà attiva fino al 19 luglio, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.