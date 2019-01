Amt, stamani ancora problemi solo su due linee sulle alture di Rivarolo e Voltri

Genova. Dopo il collasso di ieri pomeriggio oggi il trasporto pubblico gestito da Amt è tornato quasi del tutto regolare. Ci sono solo ancora alcuni disagi sulle alture della Valpolcevera e del ponente.

Nella fattispecie, due le linee limitate nelle loro corse: la linea 97 (Via Don Verità – Via Fiorino) che si ferma nella zona di Fabbriche e non prosegue verso il capolinea, e la linea 272 (Rivarolo, piazza Pallavicini – Begato, via Cambiaso) che è limitata al “giro” dalla chiesa di San Giovanni Battista.

Il problema è legato non alla neve ma al ghiaccio, problema che dovrebbe comunque essere risolto a breve con l’innalzamento delle temperature se non con l’intervento di altri spargisale.