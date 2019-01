Amt, nuova verifica intensiva alla stazione metro di Brignole. Controllati oltre 2340 passeggeri

Genova. Continuano i controlli intensivi da parte dei Verificatori Titoli di Viaggio AMT con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria.

La settimanale verifica intensiva si è svolta ieri pomeriggio, giovedì 17 gennaio, dalle 14.00 alle 18.00, alla stazione metro di Brignole. I 16 Verificatori Titoli di Viaggio di AMT, hanno controllato 2.346 passeggeri riscontrando 119 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 5%. 20 dei 119 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.

Il tasso di evasione rilevato in questa verifica è in linea rispetto ai precedenti controlli in metro e conferma un utilizzo complessivamente virtuoso della metropolitana genovese, che mostra stabilmente tassi di evasione decisamente più bassi di quanto si riscontri sui mezzi di superficie.

Il piano di lotta all’evasione di AMT, condiviso con l’assessorato alla Mobilità, proseguirà anche nelle prossime settimane nelle diverse zone della città per garantire incisività nelle azioni di controllo e contrasto all’evasione tariffaria a tutela di coloro che viaggiano regolarmente sui mezzi pubblici.