Amt, Fast Confsal conferma sciopero di 4 ore per personale viaggiante lunedì 21

Genova. L’organizzazione sindacale Fast Confsal Liguria ha proclamato uno sciopero del personale AMT di 4 ore per lunedì 21 gennaio. La notizia arriva il giorno dopo l’incontro tra lavoratori e consiglio comunale, che nella giornata di ieri ha votato un ordine del giorno a favore dei lavoratori del settore.

Secondo quanto comunicato dalla sigla sindacale, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30, mentre il restante personale, comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti, si asterrà nella seconda parte del turno. Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

Non ci sono dati di riferimento relativi all’adesione di lavoratori di AMT per agitazioni proclamate dall’organizzazione sindacale Fast Confsal Liguria in periodi precedenti. Lunedì prossimo avremo il risultato