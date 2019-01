Allerta neve, Gaslini rinvia i voli in elicottero con i piccoli pazienti

Genova. Un rinvio obbligato causa maltempo con un’allerta neve gialla anche sulla costa.

Per questo l’ospedale Gaslini fa sapere che sono stati annullati a causa dell’allerta meteo i voli in elicottero previsti per domani 1 febbraio al Gaslini a cura del Corpo dei Vigili del Fuoco in occasione del 25° compleanno del Trasporto Neonatale del Gaslini. Confermato il Convegno a partire dalle ore 15.00.

La festa con i voli per i piccoli ex pazienti dell’UOC Patologia Neonatale sono rimandati a mercoledì 6 febbraio ore 10.00, salvo ulteriori problematiche relative al tempo.