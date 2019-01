Genova. Uno scenario che fa una certa impressione quello di vedere il ponte Morandi imbiancato, ancor di più nella situazione attuale dove del ponte dalla tragedia del 14 agosto restano solo i due tronconi.

Come era stato anticipato dal sindaco-commissario Bucci tuttavia, nonostante l’allerta gialla e la copiosa (almeno per Genova) nevicata in corso, i lavori nel cantiere dedicato alla demolizione della parte ovest non si fermano.

Foto 3 di 3





Al momento gli operai delle ditte coordinate da Omini sono al lavoro non sopra il ponte, a causa del forte, vento, ma nel cantiere che è stato aperto sotto il viadotto.