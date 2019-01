Allera neve, Amt alla prova del nove: mezzi ‘incatenati’ pronti nelle rimesse

Genova. Le procedure su cui è stata scaricata ogni colpa per i disagi legati alla nevicata della settimana scorsa, ampiamente prevista, ad oggi sono in fase di verifica, ma domani torna la neve. Un ottimo “stress test” per verificare quanto fatto fino ad oggi.

Dopo la “sbandata” dello scorso mercoledì ecco quindi la prova del nove. Ma come si sta preparando Amt? “Stiamo partecipando ad una serie di incontri per avere un approccio integrato – spiega Marco Beltrami, amministratore unico della controllata – che prevede un coordinamento con Comune e Amiu per salatura, spazzatura e dotazione ai mezzi circolanti”.

Ad oggi, la strategia è quella di tenere mezzi “incatenati” nelle rimesse pronti ad uscire e sostituire quelli in servizio. In altre parole meno mezzi sulla strade, ma più mezzi già attrezzati in partenza dalle rimesse. Domani sapremo se le nuove “procedure” funzionano, sicuramente per i passeggeri saranno disagi. E su questo non ci piove, al massimo qualche fiocco…