Genova. Allarme bomba all’ospedale Galliera di Genova. La chiamata, secondo quanto appreso, sarebbe arrivata poco prima delle 18 al 117, il numero della guardia di finanza.

Sul posto le volanti della polizia, i vigili del fuoco, la polizia locale. Al momento gli ingressi nel nosocomio, proprio nel momento dell’accesso dei visitatori ai malati, sono stati sospesi e le ambulanze dirottate sul San Martino.

di 16 Galleria fotografica Allarme bomba Galliera









Anche gli artificieri della polizia sono sul posto per i controlli previsti dal protocollo e le strade adiacenti sono state chiuse. Gli autobus vengono precauzionalmente fatti fermare in via Corsica.

Alcuni bus sono stati messi a disposizione da Amt per i parenti e quanti sono al momento in attesa di entrare nel nosocomio mentre artificieri e nucleo cinofili della polizia completano le perlustrazioni alla ricerca di eventuali pacchi sospetti.

Dall’ospedale Galliera fanno sapere che intorno alle 19 è terminata la bonifica del pronto soccorso, degenza breve e OBI e “l’attività all’interno del ps prosegue senza interferenze”.

Secondo quanto appreso a telefonare sarebbe stata una voce maschile senza inflessioni. La Digos smentisce voci incontrollate che parlano di riferimenti alle Brigate rosse, come avvenne per il falso allarme bomba di palazzo Tursi di una settimana fa.