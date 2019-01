Aggredisce la ex compagna, arrestato 24enne peruviano

Genova. Non si poteva avvicinare ai luoghi frequentati dall’ex compagna, per ordine del tribunale di Genova ma, nonostante questo l’ha seguita nel suo appartamento del centro storico di Genova e l’ha aggredita al culmine di una lite.

Per questo motivo gli equipaggi delle volanti della Questura e del Commissariato Centro hanno arrestato un cittadino peruviano di 24 anni. Gli agenti, infatti, sono intervenuti in un appartamento dove alcuni residenti avevano segnalato una violenta lite.

Una volta sul posto hanno sorpreso un uomo nascosto sull’ultima rampa delle scale, che ha raccontato di aver avuto una discussione con la compagna, una cittadina ecuadoriana di 22 anni. La donna, aveva già subito maltrattamenti in passato, a seguito dei quali, il Tribunale di Genova aveva disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati.

Nonostante il provvedimento fosse ancora in vigore, l’uomo ieri sera si è ripresentato a casa dell’ex compagna e al culmine di una lite, scaturita per motivi di gelosia, l’ha aggredita sottraendole il cellulare, spintonandola e colpendola con dei calci. Per le contusioni subite, la 22enne è stata medicata al pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni.