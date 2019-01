Addio all’avvocato Pagano, dall’Achille Lauro alla difesa degli ultimi: lunedì i funerali

Genova. Genova. Se ne è andato troppo presto e in mod inspiegabile l’avvocato Gianfranco Pagano.

Sessantasette anni, era entrato in ospedale ad Alessandria per un intervento banale ma da lì le sue condizioni sono diventate improvvisamente irreversibili. L’”avv” come lo chiamavano i suoi collaboratori aveva cominciato nel 1978. Tra i casi più noti quello del sequestro dell’Achille Lauro, dove divenne punto di riferimento legale per la comunità palestinese.

Pagano avvocato degli ultimi soprattutto visto che nel suo studio il diritto degli stranieri è diventato una vera e propria specializzazione.

Il funerale di Pagano si svolgerà domani alle 16.30 alla chiesa del Sacro cuore di Carignano. Il feretro sarà esposto per l’ultimo saluto a partire dalle 14. Oggi si terrà il rosario alle ore 19.