A villa Bombrini una festa per i giovani dei quartieri coinvolti dal crollo di ponte Morandi

Genova. A cinque mesi dal crollo del ponte Morandi, sabato 12 gennaio a partire dalle 21, i “Giovani per la Pace”, movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio organizzano “Building Bridges”, una serata di musica, spettacolo e ballo per raccogliere i ragazzi dai 14 ai 29 anni che abitano nei quartieri circostanti il oonte e riflettere e comprendere insieme come costruire davvero ponti nella città.

Sfondo dell’evento, gratuito, sarà villa Bombrini data in gentile concessione dalla Società per Cornigliano.

Lo spettacolo che vedrà la partecipazione dei Bustemoon e dei Bad geals, giovani band del panorama musicale cittadino e della scuola di ballo “Live while dancing” vuole coniugare divertimento e riflessione, a partire dall’esperienza concreta della Comunità di Sant’Egidio che ogni giorno lavora per costruire ponti tra generazioni, quartieri, continenti.

“La voglia di fare qualcosa – raccontano i ragazzi di Sant”Egidio – è nata confrontandoci subito dopo lo sgomento del 14 agosto: nei mesi successivi abbiamo raccolto voci che chiedevano uno sforzo per ritessere legami nella città e non solo per realizzare opere ingegneristiche. Incontrarsi è il primo passo per convogliare le energie giovani e positive e iniziare a coltivare anche qui, su un palco allestito in una villa antica, i semi dell’ incontro e del dialogo”.