Genova. Incendio questo pomeriggio, in via Galata.

A prendere fuoco il motore frigo del negozio Giopescal. Fuoriuscita di fumo sulla stradate che è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.

Foto 2 di 2



In corso le indagini per accettare le cause del rogo. Il denso fumo ha annerito tutto il negozio. Non si segnalano feriti. Sul posto anche i carabinieri